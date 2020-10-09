В Карелии выросло число жертв внебольничной пневмонии

За минувшие сутки в республике зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. По сообщению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, скончалась женщина 1947 года рождения. У пациентки была сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID -19 дал отрицательный результат.

Также больницы республики пополнились новыми пациентами. За сутки девять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.



С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 1431 пациент, 80 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Внебольничная пневмония - пневмония, которая развилась вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после госпитализации. Общие симптомы - кашель, который вызывается зеленоватой или желтой мокротой; высокая температура; острые, колющие боли в груди; быстрое, неглубокое, часто болезненное дыхание.