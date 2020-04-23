В Карелии выдана первая субсидируемая ипотека

22 апреля Банк «ВТБ» (ПАО) выдал в Петрозаводске первую субсидируемую ипотеку по ставке 6,5% годовых. Объектом стал дом «Вертикаль» на Кукковке от строительной компании «КСМ».

Данная мера поддержки была предложена президентом России Владимиром Путиным на совещании по вопросам развития строительной отрасли, прошедшем 16 апреля, и уже сегодня можно воспользоваться этой программой. Такая ставка будет действовать на весь срок ипотеки. Следует помнить, что стоимость квартиры не должна превышать 3 млн.руб.

Дом «Вертикаль» находится на пересечении ул. Генерала Фролова и Ровио, в самом сердце Кукковки. Это один из самых интересных проектов застройщика, который приближается к своему логическому завершению. 25-этажный исполин, отделанный керамогранитом, будет иметь закрытый паркинг, уютный двор с детской и тренажерной зоной, а также место для отдыха во дворе. В доме будет 4 лифта, дизайнерская отделка холлов, и, конечно, функциональные планировки. Отлично развитая инфраструктура и близость двух парков (Беличий остров и Курган) делает покупку квартиры в этом доме не только удачным решением для жизни, но и хорошим вложением средств на будущее, ведь квартиру в таком доме можно будет выгодно сдавать в аренду.

Дом «Вертикаль» будет сдан в следующем квартале, но купить квартиру здесь еще возможно. Интересный взгляд на то, как строился дом:

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