Альфа-Банк выпустил два новых ролика с Иваном Ургантом. В первом амбассадор бренда просит зрителей никогда не брать кредиты, если они не подумали. Во втором Иван признается, что он довольно слабый бизнесмен

Рекламные ролики с Иваном Ургантом выйдут на ТВ и в онлайн - каналах.

«Снять хорошую рекламу кредитов — небанальная задача. Много лет все банки снимают ролики про кредит "на мечту". Бывают сюжеты про ремонт, свадьбу и путешествия. Но это все до невозможности банально. Поэтому мы решили начать наш ролик с обращения «никогда не берите кредиты». Более того, мы верим, что кредит надо брать только осознанно»

— комментирует директор по маркетингу и коммуникациям Альфа - Банка Алексей Гиязов.

В марте 2020 Альфа-Банк и Иван Ургант подписали партнерское соглашение, в рамках которого Иван стал лицом бренда. В апреле банк запустил имиджевую кампанию из трех роликов. В 2019 году бренд - амбассадором банка был Владимир Познер.

Рекламные видео можно посмотреть тут:

На правах рекламы. Ген. лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. АО АЛЬФА-БАНК