В Карелии в пятницу ожидается от минус 8 до плюс 10 градусов

В пятницу в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем временами порывистый. Температура воздуха ночью -2, -4, днем +7, +9, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем в большинстве районов ожидается небольшой дождь, на севере мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5, на севере местами до -8, днем +5, +10, по северным районам местами 0, +5.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже ночью 0, днем +5;

В Кондопоге ночью 0, днем +9;

В Медвежьегорске ночью -1, днем +7;

В Олонце ночью +1, днем +9;

В Пудоже ночью -2, днем +6;

В Сортавале ночью +1, днем +8;

В Суоярви ночью 0, днем +8.

Ранее синоптики рассказали, когда в Карелии начнет теплеть. // фото «Петрозаводск говорит»