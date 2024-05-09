Май в Карелии намерен придержать тепло

Похолодание наблюдается в Европейской части России. Оно вызвано вторжением арктического воздуха. Среднесуточные температуры по Карелии на 4-8 градусов отстают от нормы и соответствуют скорее апрельским. Ждать ли улучшения погоды в ближайшие дни, рассказали в карельском гидрометцентре.

9 мая существенных изменений в погоде не произойдет. Возможны осадки в восточных районах Карелии. Ночью минусовая температура воздуха, днем не выше +3, +5.

10 и 11 мая в большинстве районов вероятны осадки смешанного характера. В пятницу преимущественно в виде дождя, в субботу - мокрого снега.

12 мая влияние уходящего на восток циклона начнет ослабевать, погода немного улучшится. Станет больше солнца, осадки маловероятны, ветер стихнет. Но ощутимого потепления не будет. По ночам ожидается слабый минус, днем воздух будет прогреваться до +4, +9. Как отмечают синоптики, температурный фон все еще будет отставать от нормы, но на следующей неделе курс на потепление продолжится.

«Большинство прогностических схем единодушно обещают установление антициклональной, а, стало быть, солнечной, сухой и теплой погоды уже с середины мая», - говорят в гидрометцентре. // фото «Петрозаводск говорит»