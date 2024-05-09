До 7 градусов тепла ожидается сегодня в Карелии

Сегодня, 9 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем временами порывистый. Температура воздуха +3, +5°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +2, +7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +4, ясно.

В Сегеже до +2, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +7, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»