В Карелии в четверг потеплеет до плюс 20 градусов

В четверг в Петрозаводске, по прогнозу центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11. Днем +18,+20. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии также облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12. Днем +15, +20.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +10, днем +15;

В Кондопоге ночью +11, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +18;

В Олонце ночью +8, днем +20;

В Пудоже ночью +8, днем +19;

В Сегеже ночью +10, днем +16;

В Сортавале ночью +10, днем +18;

В Суоярви ночью +9, днем +19.

Ранее мы рассказывали, что воздух из субтропиков надвигается на Карелию, а в европейскую часть страны приходит бабье лето.