В Карелии умер создатель системы «112» Валерий Назаренко

В возрасте 65 лет в минувшую субботу скончался Валерий Назаренко. Под его руководством в Карелии была создана система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Назаренко отдал работе в органах исполнительной власти, уполномоченных решать задачи в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, спасания людей на водоемах, более 15 лет жизни. До 27 октября 2020 года являлся первым заместителем председателя госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Не раз проявлял себя в сложных ситуациях. Во время операции на Онежском озере, вблизи поселка Голяши, в 2007 году на мель встала баржа, которая перевозила 4 тысячи 100 тонн мазута. Из-за небольшого крена около 10 тонн топлива оказалось в воде. Назаренко участвовал в проведении операции по снятию биржи с водоема.



Не раз был отмечен наградами. В его коллекции медаль «За боевые заслуги», госнаграда «Заслуженный спасатель Республики Карелия». (фото kubnews.ru, vk.com)