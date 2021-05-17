«ТНС энерго Карелия» начинает реализацию полисов «Защита от клеща»

«ТНС энерго Карелия» предлагает оформить страховые полисы на случай укуса клеща. Полис можно оформить в офисах компании всего за несколько минут.

Новая дополнительная услуга реализуется в рамках стратегического партнерства «ТНС энерго Карелия» и карельского филиала ПАО СК «Росгосстрах».

По данным Роспотребнадзора, сообщения об укусах клещей уже зарегистрированы почти во всех районах республики. В этом году сезон активности начался в середине апреля. Клещи переносят 4 вида инфекционных заболеваний, самое известное из которых – клещевой энцефалит. Поэтому в случае укуса необходимо срочно обратиться в лечебное учреждение для снятия насекомого и отправки его на исследование.

Разумеется, даже соблюдая все меры предосторожности, нельзя быть уверенным в том, что контактов с клещом не случится. Тем более важно защитить себя и своих близких от возможных инцидентов.

Наличие полиса «Защита от клеща», в случае наступления страхового случая, обеспечит как амбулаторно-поликлиническую и скорую медицинскую помощь, так и компенсацию расходов на реабилитацию.

О безопасности лучше побеспокоиться заранее. Впереди дачный сезон, и страховой полис – хороший способ дополнительно защитить себя и близких

– советует начальник департамента по работе с потребителями Владимир Сергеичев.

На правах рекламы. ПАО СК «Росгосстрах» лицензия Банка России на осуществление страхования СЛ №0001 от 06.06.2018, бессрочная.