В Карелии требуются летчики-наблюдатели

Для работы в Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов требуются летчики-наблюдатели. На сегодняшний день открыто четыре вакансии, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Карелии.

Как уточнили в ведомстве, в список требований к кандидатам входит оконченное среднее профессиональное образование (лесное), возраст не 18 лет, а также преимущество будет у соискателей с опытом работы.

«Чтобы приступить к работе, им необходимо будет пройти не менее 45 летных часов стажировки, сделать два тренировочных прыжка с парашютом и пять спусков с вертолета со спусковым устройством. Только после прохождения необходимой подготовки, сотрудники Центра получат квалификацию»,

- отметили в министерстве.

Напомним, в Центре авиалесоохраны зарплата, которая зависит от сложности прохождения пожароопасного сезона, а также от количества часов налета, с нового года была увеличена. Фото: ecology.gov.karelia.ru.