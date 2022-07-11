В Карелии создали технологию очистки водоёмов рыбоводческих хозяйств

Задумку предпринимателя высоко оценили учёные и эксперты: на этой неделе они будут следить за результатами испытаний.

13 июля Андрей Коледа начнёт откачку донных отложений под садками, расположенными на акватории Ладожского озера. Отфильтрованная чистая вода вернётся в водоём, а оставшийся осадок попадёт в специальный контейнер, который доставят на берег: он будет храниться на складе до полного обезвоживания.

Впоследствии извлечённые отложения можно будет переработать в удобрения, сейчас технология разрабатывается учёными из ПетрГУ. Желающие применить такую органику в сельском хозяйстве уже есть.

Обращаются и форелеводы, желающие воспользоваться новой технологией. Как пояснил Андрей Коледа, они больше всех заинтересованы в том, чтобы водоёмы оставались чистыми: только в таких условиях можно заниматься рыборазведением.

В планах руководителя рыбоводческого хозяйства извлечь порядка 359 кубометров донных отложений до начала августа. Власти Карелии поддержат его, возместив предприятиям группы компаний «Приладожье» часть затрат на мелиорацию за счёт регионального бюджета.

Мы понимаем, насколько важно снизить антропогенное влияние на Ладожское озеро. В нашей технологии проработан каждый шаг: благодаря работе с учёными мы знаем, что даже сама откачка не окажет негативного влияния на водоём,

— отметил Андрей Коледа.

На разработку технологии потребовалось несколько лет, при этом каждый шаг был согласован с научным сообществом. В частности, предложенный предприятием метод одобрил Карельский филиал «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии».

Проектную документацию согласовали с Росрыболовством. Теперь эксперты и учёные будут следить как за самим процессом откачки донных отложений, так и за результатами работы.

Это интересный проект. Мы рады, что форелеводы больше уделяют внимания тому, чтобы снизить нагрузку на водные объекты республики. Здесь продумана вся схема. Осталось дождаться завершения работ, чтобы понять, насколько сильный эффект окажет эта технология,

— отметил руководитель Карельского филиала «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» Сергей Коркин.

Эксперты пока не готовы сказать, насколько часто придётся проводить откачку донных отложений, так как их накопление зависит от многих факторов. Вероятнее всего, для каждого хозяйства этот срок будет индивидуальным. Тем не менее, на многие вопросы помогут ответить испытания, которые пройдут на территории рыбного хозяйства «Приладожье».

В дальнейшем технологию могут рекомендовать для применения и на других рыбоводных хозяйствах, в том числе за пределами республики.