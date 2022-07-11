Ярмарка-фестиваль «Земляничное лукошко» порадует новым урожаем

С 15 по 17 июля в Петрозаводске будет работать ярмарка-фестиваль «Земляничное лукошко». Площадкой для торговли станет Онежская набережная в створе проспекта Ленина, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Открытие состоится в пятницу в 13.00. Для всех желающих в этот день торговые ряды будут работать до 20.00, в субботу и воскресенье – с 12.00 до 19.00.

На ярмарке продукцию представят местные фермеры – свежую клубнику и другие ягоды. Карельские производители также предложат посетителям десерты из ягод собственного приготовления - пастилу, варенье, зефир в фирменных упаковках. Кроме того, ягодная тема позволит и ремесленникам продвигать свое творчество, а жителям города - поучаствовать в тематических мастер-классах и конкурсах. Фото: pxhere.