11 июля 2022, 13:10
Общество

В Петрозаводске специальные датчики подсчитывают количество машин

Установленные в рамках пилотного проекта детекторы определяют интенсивность движения на перекрестках города

В Петрозаводске стартовал пилотный проект по оптимизации управления транспортными потоками и повышению пропускную способность дорог. Исследуемая зона организована на пересечениях Железнодорожной улицы с Первомайским проспектом и улицей Шотмана, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

«Установленные на перекрестках детекторы и контроллеры определяют количество автомобилей и интенсивность их движения. По оптическим каналам связи эта информация передается на рабочее место уполномоченного сотрудника, следящего за дорожной обстановкой»,

- рассказали в ведомстве.

Полученная статистика даст возможность прогнозировать загруженность улиц и регулировать потоки автотрафика, увеличивая или сокращая временные интервалы сигналов светофоров. Автоматизированная система позволит задавать различные сценарии работы оборудования.

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Метки: 
новости петрозаводска
автотрафик
автоматизированная система
регулируемые потоки транспорта
светофоры