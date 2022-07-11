В Петрозаводске специальные датчики подсчитывают количество машин

В Петрозаводске стартовал пилотный проект по оптимизации управления транспортными потоками и повышению пропускную способность дорог. Исследуемая зона организована на пересечениях Железнодорожной улицы с Первомайским проспектом и улицей Шотмана, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

«Установленные на перекрестках детекторы и контроллеры определяют количество автомобилей и интенсивность их движения. По оптическим каналам связи эта информация передается на рабочее место уполномоченного сотрудника, следящего за дорожной обстановкой»,

- рассказали в ведомстве.

Полученная статистика даст возможность прогнозировать загруженность улиц и регулировать потоки автотрафика, увеличивая или сокращая временные интервалы сигналов светофоров. Автоматизированная система позволит задавать различные сценарии работы оборудования.