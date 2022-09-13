В Карелии судят следователя, обвиняемого в хищениях и мошенничестве 

В Петрозаводском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего следователя Ильи Маломочнова, которому инкриминируют сразу несколько преступлений: присвоение, кражи, мошенничества и злоупотребление должностными полномочиями. В общей сложности он, по версии следствия, совершил 16 преступлений. Как стало известно из обвинительного заключения, Маломочнов похищал денежные средства потерпевших по уголовным делам и лиц, по фактам смерти которых проводились доследственные проверки.

На прошедшем в понедельник судебном заседании гособвинитель зачитала показания одного из потерпевших, а также свидетелей — бывших коллег обвиняемого. Свидетели государственного обвинения не смогли явиться на заседание по причине занятости.

Первый потерпевший — гражданин М. — является наследником средств, которые были в собственности его сестры, Светланы К. Деньги были похищены уже после смерти женщины: она была убита. Ее мама входила в категорию “дети войны”, из-за чего получала повышенную пенсию, при этом тратить ее глубоко пожилой женщине было не на что. В результате накопилась солидная сумма. Когда пенсионерка умерла осенью 2019 год, Светлана К. наследовала ее накопления. Объем их потерпевший толком не знал — он не имел доступа к карте своей сестры. Однако в суде прозвучала цифра более полутора миллионов рублей.

В декабре 2019 года М. обратился в полицию с заявлением об исчезновении сестры: она не отвечала на звонки, не приходила к родным. Квартиру осмотрели с помощью сотрудников полиции, женщины там не нашли. После этого было возбуждено уголовное дело, вел его следователь Маломочнов.

Весной 2020 года Маломочнов вместе с коллегами осмотрел квартиру Светланы К. Оттуда изъяли бумаги, сберкнижки, банковские карты. Телефона не было: по словам Маломочнова, его нашли в машине убийцы. Зато в квартире нашли наличные — более шестисот тысяч рублей. Их упаковали в присутствии потерпевшего. Тело убитой было найдено лишь в июле.

"Пока Маломочнов расследовал дело, он обещал вернуть деньги и изъятые вещи, но так ничего и не вернул, хотя я являюсь свидетелем",

— сообщил потерпевший М. в своих показаниях.

В декабре 2020 года дело по факту убийства Светланы было направлено в суд. К своему удивлению, на суде потерпевший узнал, что ему все изъятые вещи возвращены. Он позвонил следователю, но тот сказал, что судья просто не дочитал до конца все документы.

После того как потерпевший М. припугнул следователя жалобой, Маломочнов в марте приехал к нему домой и передал 20 тысяч рублей: якобы все деньги он вернуть не может, но руководство распорядилось вернуть часть средств на похороны Светланы К. Мужчина поверил и взял деньги.

Вскоре потерпевший обнаружил в почтовом ящике письмо из Сбербанка, где сообщалось о кредите, оформленном на имя сестры. Мужчина пошел разбираться и узнал, что кредит на 300 тысяч рублей был открыт в мае 2020 года, то есть когда Светлана была уже мертва.

Более того, как сообщает “Daily”, Маломочнов открыл от ее имени в Сбербанке счет и несколькими платежами перевел на него почти 1 миллион 682 тысячи рублей, которые находились на сберегательном счете женщины. Далее он отправил деньги на свои счета, открытые в том же банке.

Еще один займ Маломочнов, по версии обвинения, оформил на умершего. Это стало ясно из показаний его бывшей коллеги — сотрудницы Следкома. 1 декабря 2020 ей поступило сообщение об обнаружении трупа гражданина Ж., который, как потом было установлено, совершил суицид. В квартире был найден телефон, который был упакован и увезен в Следственный комитет. Телефон положили в кабинете, где были рабочие места трех следователей, в том числе — Маломочнова. В камеру хранения технику не сдали, потому что телефон не был признан вещественным доказательством.

Вскоре к своей коллеге обратился Маломочнов и заявил, что к нему обратились родственники погибшего, которые интересовались судьбой доследственной проверки. Потом сотрудница Следкома ушла на больничный, а когда вышла с него, мобильного телефона уже не обнаружила. Также пропал протокол осмотра телефона. Более того, соответствующий текстовый документ исчез и из компьютера следовательницы.

Найти телефон погибшего следовательница так и не смогла, а мысль, что к пропаже причастен ее коллега, ей в голову даже не приходила. Однако потом другой сотрудник Следкома рассказал, что у него тоже пропадали мобильные телефоны, когда он работал в одном кабинете с Маломочновым. Позже телефон был обнаружен у Маломочнова — но уже после возбуждения против него уголовного дела.

Рассмотрение дела в отношении бывшего следователя продолжается. Следующее заседание состоится более чем через месяц, 20 декабря.