Бывшего полицейского взяли на работу и заплатили за это штраф

Прокуратура в Пудожском районе выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции. «Расчетный центр» принял на работу бывшего начальника следственного отделения районного ОМВД, сообщили в надзорном ведомстве.

Это было в апреле текущего года. По закону новый работодатель должен был сообщить об этом прежнему. Это сделали, но лишь в июне, нарушив установленный срок более чем на три месяца.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении директора учреждения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей. // Фото: pxhere.com