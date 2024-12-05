В Карелии стали активнее пользоваться сервисами для видеоконференций

Жители Карелии нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 70%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-коммуникаций Контур.Толк на основе обезличенных данных пользователей.

Наибольшее количество гигабайт россияне по-прежнему тратят в зарубежных сервисах Zoom и Skype. Помимо этого, в число популярных платформ для видеоконференций осенью текущего года вошли сервисы «Яндекса» («Яндекс Телемост» и Pruffme, недавно приобретённый компанией), SaluteJazz и Контур.Толк.

По динамике переданного трафика среди отечественных решений лидерами у жителей республики стали «Яндекс Телемост» (прирост +214% к показателям сентября-ноября 2023 года), Pruffme (+115%), Контур.Толк (+240%).

В Петрозаводске каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (36%) — абонент от 35 до 44 лет. Четверть всех участников ВКС — пользователи от 25 до 34 лет. При этом видеосозвонами жители Карелии не злоупотребляют — среднее время встречи составляет всего 31 минуту.

В пятёрку регионов-лидеров по количеству проведённого времени в сервисах онлайн-встреч с начала делового сезона вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Самарская область. В Северо-Западном федеральном округе кроме Санкт-Петербурга в топ-5 вошли Калининградская, Мурманская, Вологодская и Архангельская области.

По данным Контур.Толка, в течение двух лет сервисы для коммуникаций стали чаще использовать строительные компании и организации из сферы недвижимости. Перечисленные отрасли нарастили свои доли и вошли в топ-10 секторов, наиболее активно использующих сервисы видеосвязи. Это может быть связано с ростом строительного сектора в целом и объёмом вводимой недвижимости — продавцы продвигают онлайн-показы, а застройщики активно созваниваются с компаниями-подрядчиками. При этом лидерами по внедрению сервисов онлайн-встреч закономерно остаются образовательные учреждения (23% всех подключений), IT-сфера (13%) и консалтинговые компании (8%).

Раньше всех в стране совещания проводят жители Новосибирска — пик активности приходится на 9:00 по местному времени. На Урале самое популярное время для совещаний — 11:00, а в Москве и Санкт-Петербурге совещания стабильно проводят в 10:00. Примечательно, что в двух столицах чаще других общаются по ночам. А в остальных регионах страны графики активности в это время близки к нулю.

Фото: пресс-служба Контур.Толк/ Ксения Федюшина