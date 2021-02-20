В Карелии состоялась премьера фильма «Там, где мечтают медведи»

В Петрозаводске состоялась премьера художественного короткометражного фильма для школьников «Там, где мечтают медведи». Картина создана в рамках общероссийского образовательного проекта «Киноуроки в школах России» и рассказывает детям о любви к малой Родине, морали и нравственности, экологической ответственности. Информационную и финансовую поддержку проекту оказал лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система»).



Средства для съемки фильма планировалось получить от сбора макулатуры по всей Карелии. Весной 2020 г. в г.Сегежа сбор был организован Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом совместно с отделом образования Сегежского муниципального района. Предприятие сдало несколько тонн старой бумаги, к акции также подключились четыре сегежские школы, детские учреждения и простые горожане. Поскольку собранной макулатуры оказалось недостаточно, руководители федерального проекта получили дополнительную финансовую помощь от Segezha Group.

Такое сотрудничество - это не просто благотворительная помощь. Это поддержка интереса молодежи к своей малой Родине и образовательной системы,

- говорит директор автономной НКО «Карельский центр опережающего образования СМАРТ» Ольга Мурзина.

Для учащихся разных возрастов снимаются фильмы, наглядно разъясняющие важность нравственных ценностей, уважительного отношения к природным и культурным богатствам регионов,

- отметила сценарист и режиссер проекта «Киноуроки в школах России» Елена Дубровская.

Она уверена, что после просмотра фильмов о красотах российской природы дети начнут более бережно относиться к окружающей среде.

Это не только добрая воля компании, но и наш гражданский долг. Важно помочь молодому поколению в воспитании чувства ответственности за окружающий мир, его состояние и его будущее. Школьники должны различать зло и добро, делать осознанный выбор в пользу последнего,

- подчеркивает управляющий директор по производству бумаги Сегежского ЦБК Григорий Иванов.



За благотворительную помощь проекту «Киноуроки в школах России» коллектив Segezha Group награжден благодарственным письмом Главы Республики Карелия.