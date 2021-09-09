В Карелии собирают добровольцев для поисков грибника Анатолия Белова

Жители Карелии выезжают в лес за грибами и ягодами и теряются. Так произошло и с Анатолием Михайловичем Беловым.

Мужчина, 1954 года рождения, 6 сентября уехал с приятелем за грибами в район озер Чужмозеро, Цылополь (Медвежьегорский район, въезд в лес от деревни Шуньга), пишет паблик «ПСО «Доброспас». С того времени его местонахождение не известно.

На поиски пропавшего мужчины собирают добровольцев. Сбор волонтеров и желающих помочь намечен на сегодня, 9 сентября, в поселке Шуньга. Также указан номер телефона старшего по поискам на месте: +7921-2219-460.