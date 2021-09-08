Сибиряк в суде сделал предложение порезавшей его возлюбленной

В Новосибирске потерпевший в суде выслушал вынесенный своей обидчице приговор и сделал ей предложение. Женщина ранее порезала жениха ножом, ее приговорили к реальному сроку, передает Telegram-канал Mash Siberia.

Этой весной пара поссорилась, женщина напала с ножом на друга и ранила его в живот. Мужчину увезли в больницу, там выяснилось, что у него задета печень.

Врачи сообщили о пациенте в правоохранительные органы, как они обязаны делать в таких случаях. Было возбуждено уголовное дело, но потерпевший с самого начала пытался выгородить подругу.

Он утверждал, что его кто-то ранил на улице, потом говорил, что любимая резала лук, а он случайно наткнулся на нож.

Но следствие с недоверием отнеслось к этим версиям. Дело в том, что подруга пострадавшего раньше уже была судима за похожее преступление. Она находилась в гостях и ударила ножом молодого человека.

В тот раз из-за двух ее малолетних детей суд не назначил реального срока. Теперь женщину приговорили к четырем годам колонии. После приговора потерпевший предложил ей выйти за него замуж, она дала согласие. // Фото: источник