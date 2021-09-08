С федеральной автодороги в Карелии украли межевые столбики

Неизвестные злоумышленники нанесли ущерб инфраструктуре федеральной трассы в Карелии. Они похитили имущество, которое придется восстанавливать, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

На автодороге «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин Наволок — подъезд к Петрозаводску» кто-то выкопал и увез 16 межевых столбиков.

Эти конструкции на трассе А-215 рядом с селом Рыбрека обозначали границу полосы отвода. Карельские дорожники оценили прямой ущерб в 40 тысяч рублей. Но общая сумма, которая будет фигурировать в уголовном деле, составит 80 тысяч.

Сотрудники ведомства пояснили, что придется не только приобрести новые столбики, но и потратиться на их транспортировку и установку.

Расследовать хищение будет полиция, заявление уже подали. Действия злоумышленников расцениваются как кража. // Фото: источник