В Карелии шокированы новыми счетами за электроэнергию

В социальных сетях развернулась дискуссия об абсолютно неподъемных счетах за потребленную электроэнергию, полученных жителями Новой Вилги.

«Люди, уважаемые жители Вилги и Новой Вилги! Расскажите, пожалуйста, какие счета на электричество пришли вам в январе? Не превышают ли ожидаемую сумму? Нам пришел счет в два раза больше ожидаемого. Мы одни такие или есть еще подобные случаи?»

— опубликован пост в сообществе «Новая Вилга/д.Вилга/д.Половина. Доска объявлений».

Подписчики дополнили пост комментариями, что январь еще не закончился, а в «ТСН энерго Карелия» уже поторопились предоставить потребителям квитанции об оплате. Документ выставлен будущей датой – от 31 января 2025 года.

Но больше всего людей возмутили огромные суммы, которые необходимо заплатить.

«У меня тоже за январь огромный счет... Я в шоке. Первый раз пришел такой счет: 19500 рублей. В три раза больше, чем в декабре, хотя в декабре было холоднее, чем в январе, и отопление было включено на всю мощь»,

— возмущается Марина Соколова.

Энергетики пояснили, что с 1 января 2025 года на территории Республики Карелия начали действовать новые диапазоны дифференцированных тарифов потребления электроэнергии, установленные Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам Постановлением № 167 от 29.11.2024.

Стоимость электроэнергии по-прежнему рассчитывается по трем диапазонам, в зависимости от объема ее потребления, а также от наличия или отсутствия стационарных электроплит, электроотопительных установок, межотопительного и отопительного периодов, а также проживания в сельской или городской местности.

Люди утверждают, что отопить дом на селе установленным первым диапазоном количеством КВт невозможно, в любом случае попадаешь во второй или третий. При этом перейти на более дешевое отопление природным газом могут далеко не все: это топливо по-прежнему доступно далеко не всем жителям Карелии. Разгорающимся тарифным скандалом занялся Минстрой РК.//фото Алина Гапеева