В Карелии ремонтируют популярную среди туристов трассу

В Карелии начался второй этап ремонта дороги, связывающей станцию Шуйскую и Гирвас. Эта дорога ведет к популярным туристическим объектам - санаторию «Марциальные воды», заповеднику Кивач и поселку Гирвас. Ежегодно по ней проезжают 200 тысяч туристов, сообщает паблик «Республика Карелия».

На трассе обустроят основание дорожного полотна, заменят пропускные трубы, установят дорожные знаки, нанесут разметку, установят ограждения, оборудуют пешеходные переходы.

Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт должен завершиться осенью.