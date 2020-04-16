Создан оперативный штаб для помощи малому и среднему бизнесу

Президент распорядился о выделении 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости бюджетов субъектов РФ. Карелия очень надеется на эти средства.

Прежде всего, разработаны общесистемные меры:

– приостановка проведения проверок государственного контроля;

– обязательный мониторинг за ценами на продовольственные товары;

– направлен ряд предложений по обновлению перечня индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не подлежит остановке.

С 1 по 30 апреля 2020 года администрация Петрозаводска принимает заявки на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Субсидии предоставляются на следующие цели:

1. возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД):

2. услуги издательские;

3. образование дошкольное;

4. образование в области спорта и отдыха;

5. образование в области культуры;

6. общая врачебная практика;

7. предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;

8. предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки;

9. физкультурно-оздоровительная деятельность;

10. предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Данный вид субсидий предоставляется в том числе на возмещение части затрат связанной с арендой помещений.