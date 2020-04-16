Создан оперативный штаб для помощи малому и среднему бизнесу
Президент распорядился о выделении 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости бюджетов субъектов РФ. Карелия очень надеется на эти средства.
Прежде всего, разработаны общесистемные меры:
– приостановка проведения проверок государственного контроля;
– обязательный мониторинг за ценами на продовольственные товары;
– направлен ряд предложений по обновлению перечня индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не подлежит остановке.
С 1 по 30 апреля 2020 года администрация Петрозаводска принимает заявки на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Субсидии предоставляются на следующие цели:
1. возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД):
2. услуги издательские;
3. образование дошкольное;
4. образование в области спорта и отдыха;
5. образование в области культуры;
6. общая врачебная практика;
7. предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;
8. предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки;
9. физкультурно-оздоровительная деятельность;
10. предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
Данный вид субсидий предоставляется в том числе на возмещение части затрат связанной с арендой помещений.