В Карелии растет просроченная задолженность граждан перед банками

Текст и фото: Антонина Кябелева

Национальный банк по Республике Карелия выпустил обзор состояния финансового рынка республики в первом квартале 2023 года. В банковском исследовании отражены главные тенденции, которые определили ситуацию в финансовой сфере Карелии в начале 2023 года.

По информации на 1 апреля 2023 года, в Карелии работали 105 офисов 14 кредитных организаций. Из них 63 офиса, или 60% общего количества, расположены в районах республики. Из перемен – закрытие в начале 2023 года дополнительного офиса банка «Ренессанс Кредит» в Петрозаводске.

За год привлеченные в банковскую систему средства граждан и организаций выросли на 14,2% и к 1 апреля 2023 года достигли отметки в 156,9 млрд рублей. По сравнению с началом 2023 года, объем привлеченных средств немного сократился – на 2,1%.

В годовом сопоставлении Национальный банк по РК фиксирует увеличение средств на счетах организаций (на 16,3%), на счетах индивидуальных предпринимателей (на 9,7%) и на депозитах юридических лиц (на 24,2%). Если же сравнивать с началом 2023 года, то у всех фиксируется снижение – счета организаций «похудели» на 2,2%, счета ИП – на 8,9%, а депозиты юридических лиц – на 7,3%.

Особо следует отметить, что в структуре средств клиентов львиная доля – почти 77% – составляют вклады физических лиц.

К 1 апреля этого года из 156,9 млрд рублей, привлеченных финансовыми организациями Карелии, «вес» вкладов физических лиц составил 120,7 млрд рублей, в том числе в рублях 115,5 млрд рублей.

Национальный банк РК отмечает, что увеличились годовые темпы роста вкладов населения республики – со 109,3% до 112,8%. При этом продолжилось снижение интереса граждан к вкладам в иностранной валюте, объем которых сократился на 21,8%. Доля вкладов в иностранной валюте в структуре сбережений населения составила всего 4,3%, или в пересчете на рубли 5,2 млрд. Вклады населения выросли за год на 14,3%.

Если говорить о региональном кредитном портфеле, то за год он сократился на 1,4% и составил на 1 апреля 2023 года 179,4 млрд рублей.

На долю юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 35,8% общего объема взятых кредитов. На долю физических лиц приходится 64,2%. Другими словами, граждане взяли кредитов на общую сумму 115,2 млрд рублей.

Просроченная задолженность по кредитам за год увеличилась на 4,9% и составила 6 млрд рублей. Из суммы просроченной задолженности на долю граждан пришлось 4,3 млрд рублей.

Объем просроченной задолженности физических лиц за год увеличился на 13,9%. Наибольший рост наблюдается по потребительским кредитам (на 14,5%) и в меньшей степени по ипотеке (на 5,3%).

В январе-марте 2023 года спрос на кредиты со стороны населения стал оживляться. За первый квартал в Карелии было выдано 501,5 тысячи кредитов на сумму 20,5 млрд рублей. Это значительно больше, чем в первом квартале 2022 года: количество кредитов увеличилось на 11,1%, а сумма заемных средств выросла на 14,7%.

Рост обеспечили потребительские кредиты. Их количество в первом квартале 2023 года увеличилось в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их объем превышает данные за первый квартал 2022 года на 11,2%. А вот интерес к ипотеке стал снижаться.

В первом квартале 2023 года количество жилищных кредитов сократилось на 14%, а их сумма снизилась на 4,4%.

Общая сумма ипотечных кредитов за год увеличилась на 9,1% и достигла отметки в 52,2 млрд рублей.

В январе-марте 2023 года объем денежных переводов через систему Банка России вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 155 млрд рублей.

В первом квартале 2023 года в Карелии на 36 тысяч увеличилось количество банковских карт. На 1 апреля нынешнего года в обращении находилось 1,6 миллиона карт, из которых 46,1% - это карты платежной системы «Мир». На 100 жителей республики приходится 296 пластиковых карт, то есть в среднем каждый житель Карелии, с учетом младенцев, имеет три карты.

С помощью банковских карт в первом квартале 2023 года на территории республики было совершено 36,9 млн операций на сумму 47 млрд рублей.

Если сравнивать с первым кварталом 2022 года, то операций с использованием банковских карт совершено больше на 2,8%, а вот по сумме, напротив, меньше на 9,4%.

Общий объем кредитной задолженности юридических лиц к концу первого квартала 2023 года составил 64,3 млрд рублей. При этом львиная часть заемных средств пришлась на крупные предприятия (71,4%).

В первом квартале 2023 года предприятия реального сектора экономики взяли кредиты на сумму 52,7 млрд рублей, а предприятия малого и среднего бизнеса – 5,7 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше, чем за январь-март 2022 года. Судя по банковскому отчету, 66,6% всей просроченной задолженности юридических лиц приходится на крупные предприятия, а 33,4% - на долю малых и средних предприятий.

В обзоре отмечается, что в первом квартале 2023 года произошло ужесточение условий кредитования практически по всем сегментам рынка. Исключение составляет сфера потребительского кредитования. Одновременно в январе-марте 2023 года банки зафиксировали снижение спроса на кредиты. По оценкам банковских аналитиков, в ближайшее время интерес к кредитным ресурсам в Карелии должен повыситься.