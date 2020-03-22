В Карелии пьяный водитель стал пешеходом после встречи с ГИБДД

Несмотря на крупные штрафы и перспективу стать пешеходом, водители в Карелии продолжают садиться за руль в нетрезвом виде.

Очередной нарушитель был остановлен сегодня утром в Лахденпохье. В 10:10 утра инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем «Опель Фронтера» пьяного водителя, 1963 года рождения.

Автомобиль нарушителя эвакуировали на штрафную стоянку, рассказали в ГИБДД. В отношении водителя составлен административный протокол. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года.

Фото: ГИБДД РК