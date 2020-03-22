Три жительницы Карелии попались на обман друзей из соцсети

Три жительницы Карелии лишились сбережний, доверившись друзьям из социальной сети. Подробности очередного мошенничества раскрыли в МВД.

Одной из жертв стала 70-летняя кондопожанка. В соцсети ей пришло сообщение от подруги, которая рассказала, что банк дарит на счет пять тысяч рублей. Но, чтобы получить такой бонус, нужно было сообщить реквизиты карты и продиктовать поступившие на телефон коды.

Для большей убедительности, подруга попросила пенсионерку ответить на звонок, якобы от работника банка, и подтвердить, что она сама выполняет действия с картой. После выполнения инструкции женщина обнаружила, что деньги с ее счета пропали. Позже выяснилось, что аккаунт ее подруги был взломан. Другими жертвами аналогичной схемы стали две женщины 76 лет и 51 года.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел.