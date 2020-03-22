Водителя, лишенного прав, задержали на дороге в Карелии

В Лахденпохском районе сотрудники ГИБДД Карелии отстранили от управления 45-летнего водителя, который двигался с превышением скорости. Вдобавок водитель «Опеля» оказался лишен прав. В отношении нарушителя и владельца автомобиля составлены административные материалы.



В дорожной полиции напомнили, что управление автомобилем водителем, лишенным прав, влечет штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. Штраф в размере 30 тысяч грозит и тому, кто передал руль лицу, не имеющему прав.

Фото: ГИБДД РК