22 марта 2020, 09:43
Молодой водитель отправил «Фольксваген Пассат» в кювет
В аварии в Пряжинском районе пострадала девушка
В Пряжинском районе на подъезде к деревне Койвусельга автомобиль вылетел в кювет. Авария произошла 21 марта. подробности рассказали в ГИБДД Карелии.
18-летний водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» не правильно выбрал скорость при повороте направо. В итоге машину занесло. Иномарка съехала в кювет.
В ДТП пострадала 19-летняя пассажирка. Ей оказали медицинскую помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: Госавтоинспекция Карелии