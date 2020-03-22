Молодой водитель отправил «Фольксваген Пассат» в кювет

В Пряжинском районе на подъезде к деревне Койвусельга автомобиль вылетел в кювет. Авария произошла 21 марта. подробности рассказали в ГИБДД Карелии.

18-летний водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» не правильно выбрал скорость при повороте направо. В итоге машину занесло. Иномарка съехала в кювет.

В ДТП пострадала 19-летняя пассажирка. Ей оказали медицинскую помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Госавтоинспекция Карелии