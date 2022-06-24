В Карелии придется сократить число квартир, приобретаемых для сирот

Очередь детей-сирот, претендующих на получение жилья, сейчас составляет 1024 человека: столько сирот находится в едином списке. 169 человек — те, кому более 23 лет.



Порядка 650 детей-сирот ежегодно получают право на жилье, и опять растет число судебных решений.

«Поступления из федерального бюджета год от года уменьшаются, к сожалению. В прошлом году впервые, а в этом году — повторно столкнулись с ситуацией резкого увеличения стоимости квадратного метра. Пришлось скорректировать плановые задания для органов местного управления в сторону их уменьшения»,

— сообщила министр соцзащиты региона Ольга Соколова на заседании правительства.



В Карелии есть районы, где в 2022 году не куплено ни одной квартиры для сирот. Это Калевальский, Питкярантский, Лоухский районы. Сейчас там объявлены аукционы.



В рамках программы социальной помощи, в большей степени за счет федеральных средств, оказывается поддержка тем сиротам, у которых есть жилье, но находится оно в неудовлетворительном состоянии либо по нему накоплены большие долги.

В качестве поддержки предусмотрены две меры: оплата коммунальных услуг и выплата на приобретение строительных материалов. Этими мерами воспользовался 21 человек, выплата составила почти 900 тысяч рублей.



Кроме того, подготовлены изменения в программу адресной социальной помощи в части выплат по ипотеке. Выплата составит 300 тысяч рублей, но не более 50 процентов суммы. Эти средства можно использовать в качестве первоначального взноса либо для погашения процентов. На это заложено 15 миллионов рублей. По словам главы региона Артура Парфенчикова, 15 сирот уже приобрели жилье с помощью этого механизма, еще 15 получили свидетельства и подбирают себе жилое помещение. (фото unsplash.com, MOHD AZRIN)