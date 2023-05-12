В Карелии построят два ледокола, один уже заложили

Киль одного из двух ледоколов, которые построят в этом году в Карелии, заложили 12 мая. Судно по заказу Росморпорта выполнят специалисты Онежского судостроительно-судоремонтного завода, рассказали в пресс-службе правительства РК.

- Для Карелии это историческое событие: первый ледокол такого класса, который строится на карельском заводе,

- сказано в сообщении.

Мелкосидящий ледокол можно эксплуатировать в Белом, Балтийском, Азовском, Каспийском морях, других морских бассейнах и на внутренних водных путях.

Судно будут использовать для ледокольного обеспечения зимней навигации, проводки и буксировки судов через льды и на чистой воде, для решения других задач по обслуживанию акватории портов и инфраструктуры.

Это первый из двух ледоколов, заказ на строительство которых перевели с дальневосточной верфи «Звезда» на Онежский судостроительный судоремонтный завод. // фото: пресс-служба правительства РК