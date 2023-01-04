В Карелии похолодает до минус 23 ближайшей ночью

Завтра, 5 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северных направлений умеренный. Температура воздуха -12, -14°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, ночью местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -9, -14°С, местами на юго-востоке до -23°С, днем -7, -12°С, местами на юго-востоке до -18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -9-10, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -7-11, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сортавале -9-12, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com