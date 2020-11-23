В Карелии подведены итоги деятельности агропромышленного комплекса

Подведены итоги деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов за десять месяцев текущего года, сообщает министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия.

За январь-октябрь производство продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в фактических ценах увеличилось на 37,9 миллионов рублей по сравнению с уровнем 2019 года и составило более 4 миллиардов рублей.

Таким образом, прирост составил менее 1 процента в рублевом исчислении, а учитывая инфляцию, по факту можно даже говорить о незначительном уменьшении объемов производства.

Тем не менее, по отдельным направлениям рост есть.

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «производство пищевых продуктов» составил 14,4 миллиардов рублей, превысив уровень прошлого года на 4,4 млрд рублей. Индекс производства – 118,4 %.

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «производство напитков» в январе-октябре 2020 года увеличился на 96,7 миллионов рублей и составил 277,4 млн рублей (увеличение в 1,5 раза).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «рыболовство, рыбоводство» составил 11,6 миллиардов рублей (+3,2 млрд рублей к соответствующему периоду 2019 года).

Фото с сайта правительства Карелии