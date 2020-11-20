Карелиястат посчитал, как выросла реальная зарплата у жителей Карелии

В Карелиястате отметили рост в сентябре реальной зарплаты в Карелии в сравнении с показателями прошлого года. Рост составил 4,5 процента.

«Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, вырос по сравнению с сентябрем 2019г. на 4,5%»,

- говорится в сообщении органа статистики.

Средняя номинальная начисленная зарплата в целом по республике за сентябрь 2020 года увеличилась по сравнению с сентябрем прошлого года на 9,4 процента. Средний размер составил 44403,2 рубля. (фото business-europe.ru)