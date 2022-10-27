В Карелии отмечен рост производства сельхозпродукции

С начала года в Карелии произведено сельхозпродукции на 5773,6 млн рублей или 133%, если брать во внимание показатели прошлого года за аналогичный период. Статистикой поделились в министерстве сельского и рыбного хозяйства республики.

Прежние показатели сельскохозяйственными организациями, хозяйствами населения, фермерскими хозяйствами превышено на 17-42%.

Более всего в республике отмечается рост производства молока и мяса. Но также отмечается рост производства продукции растениеводства. По предварительным данным, объем заготовки кормов превысил уровень прошлого года более чем на 30 процентов. Фото: mcx.gov.karelia.ru.