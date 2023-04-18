В Карелии открыта вакансия гендиректора фонда капитального ремонта

В Минстрое Карелии объявили конкурс на замещение должности генерального директора фонда капитального ремонта РК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кандидат на высокую должность должен быть гражданином России. Также ему необходимо иметь высшее образование в сферах строительства, юриспруденции или экономики и стаж работы в сфере строительства или ЖКХ не менее 5 лет и не менее 3 лет на руководящей должности.

Также будут рассмотрены кандидаты с высшим образованием по другим направлениям подготовки, если они отработали не менее 7 лет в сфере строительства или ЖКХ и не менее 3 лет на руководящей должности.

Документы от соискателей принимают с сегодняшнего дня, 18 апреля. Их следует направлять по адресу: 185000, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 1а, кабинет №310 (отдел расселения аварийного жилья и капитального ремонта). // Фото: unsplash.com