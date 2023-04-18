Россияне могут требовать компенсацию, если отопление отключили надолго

Россияне могут рассчитывать на компенсацию за длительные отключения отопления. Нюансы объяснил «Российской газете» адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.

Постановление правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 6 мая 2011 года регулирует длительность отключения коммунальных услуг.

Например, отопление могут отключать на срок не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 градусов, не более 8 часов при температуре воздуха от 10 до 12 градусов и не более 4 часов при температуре воздуха от 8 до 10 градусов в жилых помещениях, пояснил Зорин.

Допустимой продолжительностью перерыва подачи холодной воды является 8 часов суммарно в течение 1 месяца или 4 часа единовременно при условии аварии в сетях холодного водоснабжения. Допустимый перерыв в подаче горячей воды - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа единовременно.

При авариях на тупиковой магистрали отключить отопление могут на 24 часа, но если срок превысит сутки, то это будет считаться нарушением закона. В этом случае граждане могут требовать от исполнителя услуг уплату неустойки, возмещения убытков и вреда жизни, здоровью и имуществу.

«То есть можно не только не платить за услуги за данный период, но и привлечь исполнителя к ответственности в виде штрафа, а также подать в суд на компенсацию материального вреда», - утверждает юрист.