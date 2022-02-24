Стало известно, кто отремонтирует 50 километров дорог в Карелии

Четыре участка федеральной трассы «Кола» протяженностью 50 км отремонтирует в этом году компания ВАД. Она стала победителем прошедших торгов. Уже подписаны госконтракты.

Подрядчик обязуется провести работы на участках автодороги в Беломорском, Муезерском, Прионежском и Пряжинском районах Карелия. Как уточнили в строительной компании, подготовительные работы по капремонту 16-километрового участка дороги А-137 на подъезде к поселку Тикша Муезерского района уже начались.

Также предстоит обновить участок трассы «Кола» с 801 по 814 километр в Беломорском районе и участок с 408 по 423 километр автодороги А-121 «Сортавала» в районе поселка Ведлозеро Пряжинского района. Кроме того, в планах подрядчика ремонт 4-километрового участка на подъезде к аэропорту «Петрозаводск». Фото: vk.com