847 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии за сутки

847 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, среди заболевших – 106 детей.

Такие цифры опубликовал утром в четверг министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Общее количество заболевших с начала пандемии возросло до 122 765 человек, в том числе 16 115 детей.

За сутки были выписаны еще 896 пациентов, за все время пандемии выздоровели 114 223. Официально зафиксированы еще двое умерших от коронавируса. С начала пандемии ковид унес жизни 1388 человек. (фото pixabay.com, neelam279)