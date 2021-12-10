В Карелии ночью подморозит до -18, а днем пройдет ледяной дождь

В субботу в Петрозаводске, по прогнозу регионального Гидрометцентра, облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -13, днем -7, -9. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Карелии 11 декабря облачная погода. Местами небольшие осадки в виде снега, днем на юго-западе ледяного дождя. Днем местами гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13, -18, местами -7, -12, днем -3, -8, на востоке до -13. На дорогах гололедица.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале ночью -7, днем -5;

В Кондопоге и Медвежьегорске ночью -8, днем -7;

В Олонце ночью -10, днем -6;

В Пудоже ночью -11, днем -10;

В Сегеже ночью -11, днем -8;

В Сортавале ночью -5, днем -3;

В Суоярви ночью -8, днем -6.

Ранее синоптики предсказали Карелии мощное потепление. (фото pixabay.com, bucken)