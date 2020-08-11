В Карелии начали мастерить игрушки из шерсти английских овец

Мастерица из поселка Пиндуши Медвежьегорского района Любовь Антонова начала делать игрушки в технике сухого валяния из шерсти английских овец.

Сырье для игрушечных зайцев карельской мастерицы поставляет фермерское хозяйство «Кроноборг» из Лахденпохского района. Организовать взаимодействие фермеров и ремесленников предложили в правительстве республики.

С этого года ферма единственная в России занимается разведением овец английской породы оксфорд-даун. В основном в Карелии разводят овец романовской породы с грубой шерстью. Английские овцы, в отличие от романовских, дают полутонкорунную шерсть.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Карелии, всего около 30 мастеров, занимающихся войлоковалянием, прядением и вязанием, получат шерсть из Лахденпохского района. Пока было поставлено 30 килограммов шерсти, в скором времени поступит еще 100 килограммов.