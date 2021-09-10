В Карелии молодой мужчина обокрал уснувших жильцов общежития

В полицию Костомукши обратились двое мужчин возрастом 24 года и 26 лет. Они рассказали, что из комнаты в общежитии пропали акустическая система, колонки, часы и копилка. Ущерб превысил 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 18-летний молодой человек. Выяснилось, что мужчина пришел в общежитие к другу, но не нашел его. Проходя по коридору, он услышал громкую музыку и зашел внутрь. В комнате он увидел двух крепко спящих молодых людей. Юноша быстро собрал чужие вещи, снял с руки одного из жильцов часы и ушел.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото pixabay.com/fsHH