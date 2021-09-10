10 сентября 2021, 09:48
Происшествия

Пешеход попал под машину во дворе дома на Кукковке

Автомобиль BMW двигался задом, когда на дорогу из-за машины вышел мужчина

Автонаезд на пешехода случился в минувший четверг в 21:10 в районе дома №21 на Балтийской в Петрозаводске.

Водитель BMW, 1998 года рождения, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил человека.

По сообщению ГИБДД, пешеход, 1969 года рождения, вышел из-за припаркованного транспортного средства. Госпитализировать пострадавшего не стали, ему   назначили амбулаторное лечение. (фото источника)

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новости петрозаводска
Кукковка
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авария
ГИБДД