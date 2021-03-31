31 марта 2021, 13:19
Здоровый интерес

В Карелии медикам предлагают миллион рублей

Минздрав опубликовал список вакансий в Беломорском районе

Список специалистов-медиков, которые требуются в Беломорскую центральную районную больницу, опубликовали в паблике «Минздрав Республики Карелия».

Во-первых, нужны врачи:

  • заведующий отделением - врач педиатр
  • заведующий отделением - врач анестезиолог-реаниматолог
  • врач травматолог-ортопед
  • врач дерматовенеролог
  • врач ультразвуковой диагностики
  • врач по медицинской реабилитации
  • врач приемного отделения

Во-вторых – фельдшеры, и не только в сам Беломорск:

  • фельдшер поликлиники
  • фельдшер Вирандозерской амбулатории (139 километров от Беломорска)

Само собой, как всегда, нужны медсестры:

  • медицинские сестры палатные
  • медицинские сестры участковые

Специалистам, трудоустроившимся на должность фельдшера скорой медицинской помощи, предоставляется единовременная выплата в полмиллиона рублей, в рамках программы «Земский доктор».

Миллион рублей выплачивается при замещении следующих вакансий:

  • врач онколог
  • врач анестезиолог-реаниматолог
  • врач педиатр участковый
  • врач невролог
  • врач стоматолог детский
  • фельдшер Сумпосадского ФАПа
  • фельдшер Шуезерского ФАПа

Прибывшим в район специалистам предоставляется жилье, компенсируются расходы на оплату съемного жилья и коммунальные услуги. Приехавшим из других регионов выплачиваются «подъемные» в размере двух окладов, а также оплачивается проезд и провоз багажа.

Обращаться соискателям предлагается в отдел государственной службы и кадров Министерства здравоохранения Республики Карелия по телефону 8-8142-445-220 (добавочный 132).

Видимо для повышения привлекательности вакансий дается информация о Беломорске и окрестностях, а также публикуются фото с будущего места работы.

Фото из группы «Минздрав Республики Карелия»

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