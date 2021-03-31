В Карелии медикам предлагают миллион рублей
Список специалистов-медиков, которые требуются в Беломорскую центральную районную больницу, опубликовали в паблике «Минздрав Республики Карелия».
Во-первых, нужны врачи:
- заведующий отделением - врач педиатр
- заведующий отделением - врач анестезиолог-реаниматолог
- врач травматолог-ортопед
- врач дерматовенеролог
- врач ультразвуковой диагностики
- врач по медицинской реабилитации
- врач приемного отделения
Во-вторых – фельдшеры, и не только в сам Беломорск:
- фельдшер поликлиники
- фельдшер Вирандозерской амбулатории (139 километров от Беломорска)
Само собой, как всегда, нужны медсестры:
- медицинские сестры палатные
- медицинские сестры участковые
Специалистам, трудоустроившимся на должность фельдшера скорой медицинской помощи, предоставляется единовременная выплата в полмиллиона рублей, в рамках программы «Земский доктор».
Миллион рублей выплачивается при замещении следующих вакансий:
- врач онколог
- врач анестезиолог-реаниматолог
- врач педиатр участковый
- врач невролог
- врач стоматолог детский
- фельдшер Сумпосадского ФАПа
- фельдшер Шуезерского ФАПа
Прибывшим в район специалистам предоставляется жилье, компенсируются расходы на оплату съемного жилья и коммунальные услуги. Приехавшим из других регионов выплачиваются «подъемные» в размере двух окладов, а также оплачивается проезд и провоз багажа.
Обращаться соискателям предлагается в отдел государственной службы и кадров Министерства здравоохранения Республики Карелия по телефону 8-8142-445-220 (добавочный 132).
Видимо для повышения привлекательности вакансий дается информация о Беломорске и окрестностях, а также публикуются фото с будущего места работы.
Фото из группы «Минздрав Республики Карелия»