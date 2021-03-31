В Карелии медикам предлагают миллион рублей

Список специалистов-медиков, которые требуются в Беломорскую центральную районную больницу, опубликовали в паблике «Минздрав Республики Карелия».

Во-первых, нужны врачи:

заведующий отделением - врач педиатр

заведующий отделением - врач анестезиолог-реаниматолог

врач травматолог-ортопед

врач дерматовенеролог

врач ультразвуковой диагностики

врач по медицинской реабилитации

врач приемного отделения

Во-вторых – фельдшеры, и не только в сам Беломорск:

фельдшер поликлиники

фельдшер Вирандозерской амбулатории (139 километров от Беломорска)

Само собой, как всегда, нужны медсестры:

медицинские сестры палатные

медицинские сестры участковые

Специалистам, трудоустроившимся на должность фельдшера скорой медицинской помощи, предоставляется единовременная выплата в полмиллиона рублей, в рамках программы «Земский доктор».

Миллион рублей выплачивается при замещении следующих вакансий:

врач онколог

врач анестезиолог-реаниматолог

врач педиатр участковый

врач невролог

врач стоматолог детский

фельдшер Сумпосадского ФАПа

фельдшер Шуезерского ФАПа

Прибывшим в район специалистам предоставляется жилье, компенсируются расходы на оплату съемного жилья и коммунальные услуги. Приехавшим из других регионов выплачиваются «подъемные» в размере двух окладов, а также оплачивается проезд и провоз багажа.

Обращаться соискателям предлагается в отдел государственной службы и кадров Министерства здравоохранения Республики Карелия по телефону 8-8142-445-220 (добавочный 132).

Видимо для повышения привлекательности вакансий дается информация о Беломорске и окрестностях, а также публикуются фото с будущего места работы.

Фото из группы «Минздрав Республики Карелия»