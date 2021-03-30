Названы четыре врага иммунной системы

Какие факторы влияют на снижение иммунитета ранней весной и поздней осенью. На этот вопрос ответил вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

В беседе с телеканалом «360» специалист рассказал, что в этот период люди сталкиваются с четырьмя факторами: холодно, сыро, ветрено и на душе не очень весело.

«Эти четыре обстоятельства приводят к тому, что они снижают наш иммунитет. Поэтому мы становимся легко доступными для простудных заболеваний»,

- считает специалист.

По словам врача, некоторые заболевания человек может перенести в скрытой форме без каких-либо симптомов. Это «выгодно» обеим сторонам: и человеку, и вирусу. Зуев порекомендовал беречь себя и не расстраиваться по пустякам. По мнению специалиста, плохое настроение провоцирует биохимические реакции в организме, которые негативно сказываются на состоянии. (фото rg.ru)