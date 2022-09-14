В Карелии формируют Перечень физкультурно-спортивных организаций

В Карелии стартовал прием документов на формирование Переченя физкультурно-спортивных организаций 2023 года. Получатели услуг организаций, включенных в список, смогут пользоваться правом налогового вычета, сообщили в пресс-службе минспорта республики.

Документы необходимо подать в министерство не позднее 1 октября. В ведомстве обратили внимание, организации и индивидуальные предприниматели, включенные в Перечень 2022 года, должны повторно подать заявку на следующий год, а самозанятые не могут быть включены в данный список.

«Напомним, что с 2022 года можно получить налоговый вычет за занятия физической культурой и спортом через работодателя по фактическим расходам, а с начала 2023 года – самостоятельно через личный кабинет портала Гоуслуг или непосредственно в территориальном управлении ФНС. Получить вычет можно не только за себя, но и за детей. Максимальная сумма трат составит 120 тысяч рублей, а максимальная сумма вычета - 15,6 тысячи рублей», - уточнили в минспорта. Фото: pxhere.