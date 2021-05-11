11 мая 2021, 10:36
В Карелии дважды за вечер пытались обокрасть магазин
Молодой сегежанин хотел похитить алкоголь и корм для животных
Вечером на пульт Сегежского отдела вневедомственной охраны поступило сразу два вызова тревожной сигнализации в продуктовом магазине на улице Ленина, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».
В первый раз 48-летний сегежанин попытался пронести мимо кассы бутылку крепкого спиртного.
Не прошло и двух часов, как из той же торговой точки 28-летний молодой человек хотел незаметно вынести корм для животных и алкоголь.
Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителей и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Инциденты произошли накануне. // Фото: vk.com