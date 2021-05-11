В Карелии дважды за вечер пытались обокрасть магазин

Вечером на пульт Сегежского отдела вневедомственной охраны поступило сразу два вызова тревожной сигнализации в продуктовом магазине на улице Ленина, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».

В первый раз 48-летний сегежанин попытался пронести мимо кассы бутылку крепкого спиртного.

Не прошло и двух часов, как из той же торговой точки 28-летний молодой человек хотел незаметно вынести корм для животных и алкоголь.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителей и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Инциденты произошли накануне. // Фото: vk.com