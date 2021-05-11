Молодой водитель заснул на «Коле», автомобиль перевернулся

10 мая в Кондопожском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, на 505-м километре трассы «Кола» в 12:17 20-летний водитель автомобиля «Рено» уснул за рулем, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

В аварии пострадали пассажиры автомобиля - 16-летняя девушка и 28-летний мужчина. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото источника