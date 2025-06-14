14 июня 2025, 11:30
В Карелии девушка-подросток вместо университета отправится в колонию
17-летней жительнице Сортавалы вынесли приговор за наркотики
фото freepik.com/ Mateus Andre
17-летняя жительница Карелии глупым поступком перечеркнула свою жизнь. Ближайшие годы она проведет в колонии.
Девушку из Сортавалы осудили по статье о покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы. О приговоре сообщили сегодня в Следкоме Карелии.
В феврале 2024 года ей сообщили о тайнике с крупной партией запрещенных веществ массой 4,961 грамма. Зелье она планировала расфасовать для последующей продажи, но воплотить задуманное не успела, ее схватили правоохранители. Она во всем созналась и раскаялась.
Суд приговорил девушку к 4 годам лишения свободы в воспитательной колонии. © «Петрозаводск говорит»