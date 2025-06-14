В Карелии девушка-подросток вместо университета отправится в колонию

17-летняя жительница Карелии глупым поступком перечеркнула свою жизнь. Ближайшие годы она проведет в колонии.

Девушку из Сортавалы осудили по статье о покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы. О приговоре сообщили сегодня в Следкоме Карелии.

В феврале 2024 года ей сообщили о тайнике с крупной партией запрещенных веществ массой 4,961 грамма. Зелье она планировала расфасовать для последующей продажи, но воплотить задуманное не успела, ее схватили правоохранители. Она во всем созналась и раскаялась.

Суд приговорил девушку к 4 годам лишения свободы в воспитательной колонии. © «Петрозаводск говорит»