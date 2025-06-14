Масляное пятно растянулось по Ладожскому озеру

Маслянистую пленку, переливающуюся различными цветами, заметили на поверхности Ладожского озера в Сортавале.

Очевидцы сняли видео, как ее напополам «разрезают» небольшие катера, направляющиеся к причалу. Кадры выложили в сообществе «Подслушано в Сортавала».

Оказалось, что один из перевозчиков пролил моторное масло, когда заправлял катер. Так прокомментировал пленку в акватории залива Вакколахти глава Сортавальского округа Сергей Крупин. На его странице также опубликовано видео.

В месте разлива поставили боновые ограждения и использовали сорбент. Чиновник заявил, что пятно ликвидировали и ущерба для экологии нет. // видео с VK-страницы Сепгея Крупина/ © «Петрозаводск говорит»