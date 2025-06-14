14 июня 2025, 11:01
Масляное пятно растянулось по Ладожскому озеру
Крупин заявил, что ущерба экологии нет в результате разлива моторного масла
фото стопкадр видео «Подслушано в Сортавала»
Маслянистую пленку, переливающуюся различными цветами, заметили на поверхности Ладожского озера в Сортавале.
Очевидцы сняли видео, как ее напополам «разрезают» небольшие катера, направляющиеся к причалу. Кадры выложили в сообществе «Подслушано в Сортавала».
Оказалось, что один из перевозчиков пролил моторное масло, когда заправлял катер. Так прокомментировал пленку в акватории залива Вакколахти глава Сортавальского округа Сергей Крупин. На его странице также опубликовано видео.
В месте разлива поставили боновые ограждения и использовали сорбент. Чиновник заявил, что пятно ликвидировали и ущерба для экологии нет. // видео с VK-страницы Сепгея Крупина/ © «Петрозаводск говорит»