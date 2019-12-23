В Калевальском районе завершена реконструкция спорткомплекса

В поселке Боровой Калевальского района завершена реконструкция спортивного комплекса, сообщает глава Карелии на своей странице «Вконтакте».

В здании комплекса располагается гимнастический, «мягкий», зал и раздевалки, в ангаре - спортивный зал. В ходе реконструкции заменили все окна, электропроводку, обшили современными материалами фасады, установили новое вентиляционное оборудование, пожарную сигнализацию, сантехнику, отремонтировали все помещения. Кроме того, появилась пристройка под раздевалку для хоккеистов.

По словам Артура Парфенчикова, сейчас идет оформление всех необходимых документов и уже на следующей неделе спорткомплекс должен начать работу.

На его реконструкцию по федеральной целевой программе развития Карелии в этом году было выделено 11,4 млн рублей.